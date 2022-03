Nova etapa das audiências foi realizada na prefeitura - Divulgação/PMV

Publicado 23/03/2022 15:07

Vassouras - Ontem (22) e hoje (23), a prefeitura de Vassouras, através da Secretaria de Urbanismo e Patrimônio Histórico (SMUPH) e em parceria com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Iban), realizou a segunda Audiência Pública dos Planos Integrados de Vassouras (PIV).

No 1º dia de audiência, as equipes técnicas do Ibam e da SMUPH apresentaram as propostas preliminares para o Plano Diretor e para a Legislação Urbanística do Município e trouxeram para o debate com a população diversos temas, tais como diretrizes temáticas preliminares (meio ambiente, saneamento básico, mobilidade, habitação, etc), bases para o macrozoneamento municipal e zoneamento urbano e código de obras. Segundo o representante do Iban, Henrique Barandier, o objetivo é promover junto da população o detalhamento das propostas que vão compor a estruturação de anteprojetos de lei. Nesta quarta, os debates foram voltados aos serviços de transporte público coletivo, público individual e transporte ativo; sistema viário, circulação e transporte de carga.A audiência foi realizada no auditório da prefeitura e reuniu representantes da sociedade civil, alunos do Curso de Edificações, Conservação e Restauro da Faetec Vassouras, servidores municipais e representantes da Polícia Militar, Fusve e Iphan. A vice-prefeita de Vassouras, Rosi, e o secretário de Urbanismo e Patrimônio Histórico, Geovani Dornellas, também marcaram presença. "Pensar no Plano Diretor é pensar no futuro que queremos para Vassouras. Esse plano é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana que deve orientar as políticas e ações públicas e privadas que incidem sobre o território de Vassouras, pelos próximos 10 anos", explicou o secretário de Urbanismo e Patrimônio Histórico. "Ouvir a população, promover o debate junto às equipes técnicas, é fundamental para elaborarmos um plano municipal de qualidade e de acordo com realidade e necessidades do nosso município e de nossos moradores", disse o prefeito Severino Dias.Segundo a prefeitura, todos os dados e resultados produzidos até agora sobre os Planos Integrados de Vassouras, englobando o Plano Diretor e o Plano de Mobilidade Urbana, já estão disponíveis para consulta virtual.