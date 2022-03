Vassouras está localizada no sul do estado - Arquivo

Publicado 25/03/2022 20:23

Nesta sexta-feira (25), a prefeitura de Vassouras anunciou a retomada do projeto Na Mira do Futuro. A partir da próxima segunda-feira (28), a Secretaria de Esporte reabre as matrículas para aulas gratuitas de Tiro com Arco. As inscrições de crianças a partir dos 10 anos e jovens devem ser feitas no Estádio Municipal. As aulas serão realizadas às segundas, quartas e sextas em dois horários, de 9h às 11h e de 14h às 16h.

Nos últimos anos, o projeto municipal formou atletas e diversos homens e mulheres conquistaram medalhas em competições estaduais e nacionais. Na segunda (28), uma aula inaugural será realizada às 14h, no Estádio Municipal, com as presenças da arqueira e atleta olímpica Ane Marcelle dos Santos e do técnico da Seleção Brasileira de Tiro com Arco, Alberto Zagami.