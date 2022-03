95ª DP de Vassouras - Reprodução

Publicado 24/03/2022 19:58 | Atualizado 24/03/2022 19:59

Ontem (23), policiais civis da 95ª Delegacia de Polícia de Vassouras prenderam um morador em flagrante por apresentar documento falso em uma audiência motivada justamente por processo de falsidade ideológica. Segundo a assessoria da Pcerj, os agentes foram chamados ao Fórum da cidade para conduzir o suspeito à delegacia e verificar sua identidade. Após pesquisa no banco de dados e coleta das digitais, foi constatada a verdadeira identificação do autor. O documento que ele utilizava era do irmão já falecido.