Eurico em visita ao trecho - Divulgação

Publicado 30/03/2022 10:35

Na última quinta-feira (24), o deputado estadual Eurico Júnior esteve no distrito de Demétrio Ribeiro, em Vassouras, com a pré-candidata a deputada federal, Daniella Cunha (responsável pela indicação ao governador do nome de Roberto Peçanha para diretor do DER-RJ da região). O deputado foi comunicar às lideranças e moradores da localidade que esta importante obra de asfaltamento de seis quilômetros da estrada que liga Demétrio Ribeiro a Barão de Vassouras, solicitada por meio de sua indicação parlamentar de nº 4594/2020, à Assembleia Legislativa, no dia 9 de dezembro de 2020, será licitada e realizada em breve, de acordo com garantia que recebeu do governador Claudio Castro.



Após realizar vistoria anterior com o diretor do DER-RJ, Roberto Peçanha, e o engenheiro residente do DER-RJ em Vassouras, Humberto, no último dia 8 de março, o deputado estadual Eurico Júnior recebeu um abaixo assinado com mais de 1.000 assinaturas de moradores da região solicitando reforço no pedido que encaminhou em 2020 ao governo do estado. Em reunião com o governador Claudio Castro no último dia 10 de março, o parlamentar entregou o abaixo-assinado e recebeu dele a garantia de que a obra será licitada e terá início em breve. “Esta intervenção, antiga reivindicação da comunidade, é fundamental. O trecho interliga quatro municípios e beneficiará mais de 10 mil moradores. Em virtude da falta de asfalto no local, não há interligação toda asfaltada com Mendes, Barra do Piraí, Vassouras e Valença”, explicou Eurico.



De acordo com o deputado, a obra de pavimentação asfáltica atenderá os moradores dos chamados bairros da Beira Rio (Ipiranga, Esquina da Alegria, Itakamosi, Cruzeiro, Demétrio Ribeiro e Barão de Vassouras), assim como os do distrito de Barão de Juparanã, em Valença. “O desenvolvimento dos municípios do interior só será possível com estradas em bom estado de conservação”, finalizou o deputado, que tem trabalhado por obras de pavimentação, asfaltamento, sinalização, muros de contenção, construção de pontes, entre outras, em dezenas de cidades do Estado do Rio de Janeiro.