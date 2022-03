Anúncio foi feito durante visita do secretário de Estado das Cidades - Divulgação

Publicado 29/03/2022 18:12

Durante a visita do secretário de Estado das Cidades, Uruan Andrade, às obras do programa Asfalto Presente, o prefeito de Vassouras, Severino Dias, fechou os detalhes para anunciar o início do asfaltamento da Estrada de Ferreiros. De acordo com Severino, o projeto começou a ser elaborado no ano passado e passou por várias etapas até ser autorizado pelo Governo do Estado, com início das obras dentro dos próximos 90 dias.



“Fico extremamente feliz em dar essa notícia. Ao lado da minha vice, Rosi, temos avançado em várias frentes em nossa cidade, realizando obras que tem como objetivo melhorar a vida da população. O asfaltamento em Ferreiros é uma obra muito desejada há décadas pelos moradores, e através dessa parceria com o governo do estado, vamos realizar mais esse legado no município. Através do diálogo e de políticos que realmente querem o bem de Vassouras, como o deputado federal Hugo Leal, o deputado estadual, André Corrêa, e esse olhar atento do governador Cláudio Castro para o interior do estado, estamos conseguindo melhorar nossa infraestrutura e deixar uma cidade cada vez melhor para os vassourenses”, disse o prefeito.

Além do prefeito, da vice e do secretário Uruan Andrade, estiveram presentes no anúncio a secretária Municipal de Obras, Beatriz Rocha, o engenheiro chefe do DER Vassouras, Humberto Alejandro Vasquez, e o deputado Hugo Leal. Na ocasião, também foi anunciado pela prefeitura o início dos preparativos para o asfaltamento dos 5 km da Avenida Carlos Eugênio Mexias (estrada que liga Barão de Vassouras a Demétrio Ribeiro). Já em fase de licitação, a obra é uma reivindicação antiga dos moradores. “Temos a certeza dos grandes benefícios que esse asfaltamento irá trazer para os moradores. Antes de ser político, sou vassourense, por isso nosso trabalho é focado em realizar investimentos que mudem de fato a vida das pessoas, e é isso que nos motiva todos os dias. Obrigado ao Uran Andrade por toda a assistência com as nossas demandas, e a equipe de apoio do DER. O trabalho continua”, finalizou o prefeito.