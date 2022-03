95ª DP de Vassouras - (Imagem: Divulgação/PCERJ)

Publicado 27/03/2022 14:53

Um homem vítima de roubo foi agredido a pauladas em Vassouras após os acusados saberem que ele havia registrado boletim de ocorrência. A agressão aconteceu na última quinta-feira (24), quando os adolescentes de 16 e 17 anos reconheceram o homem, que voltou à 95ª Delegacia de Polícia para relatar o ocorrido. Segundo a assessoria da Pcerj, a dupla foi localizada no bairro Residência e acusada por atos infracionais análogos aos crimes de coação no curso do processo, associação criminosa e lesão corporal. Segundo os agentes, os dois fazem parte de uma associação criminosa da região.