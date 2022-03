Centro Cultural Cazuza, em Vassouras - Divulgação

Publicado 31/03/2022 12:40 | Atualizado 31/03/2022 12:42

Pormeio da Secretaria Municipal de Cultura, a prefeitura de Vassouras abriu as inscrições para o edital de retomada cultural na cidade. Ao todo, 15 produções culturais serão contempladas nos segmentos Artes Visuais (3 projetos), Música (3 projetos), Artes Cênicas (4 projetos), Literatura (3 projetos) e Audiovisual (2 projetos de roteiro inédito de longa metragem). “O objetivo é fomentar e ativar a cultura do município, colaborando para seu restabelecimento e reaquecimento do ponto de vista econômico, simbólico e inventivo, atenuando os impactos causados pela pandemia da Covid-19”, disse a secretária de Cultura, Ângela Maria.

O edital vai apoiar financeiramente os 15 projetos culturais nos valores de R$ 5.600,00 (Artes visuais), R$ 7.000,00 (Música), R$ 10.000,00 (Literatura), R$ 18.000,00 (Artes Cênicas) e R$ 80.000,00 (Roteiro Audiovisual) por projeto. Podem participar pessoas físicas, nos segmentos de Artes Visuais, Literatura, Música e Roteiro Audiovisual, e pessoas jurídicas, nos segmento de Artes Cênicas. Abertas até 12 de abril, as inscrições devem ser feitas virtualmente.

O prazo de vigência do resultado deste edital será de 1 ano, contado a partir da sua homologação no Diário Oficial do Município (28 de março), podendo ser prorrogado por igual período. Durante o prazo de vigência, poderão ser chamados proponentes suplentes, no caso de impossibilidade de transferência de recursos aos selecionados. "Vassouras é uma cidade que vive a cultura em toda sua essência. Por isso, sempre buscamos realizar ações que fomentem e valorizem os nossos artistas e espaços culturais. Essa retomada será muito importante para o município e para potencializar nossos fazedores de cultura", destacou o prefeito Severino Dias.