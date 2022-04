Aulas são realizadas no Estádio Municipal - Divulgação

Publicado 01/04/2022 11:01

Conforme informou O DIA, a prefeitura de Vassouras está retomando uma série de atividades esportivas gratuitas para a população, como ginástica, vôlei, artes marciais e ginástica de trampolim. As atividades são oferecidas nas quadras dos bairros, no Estádio Municipal e na própria prefeitura. Nesta semana, a Secretaria de Esporte e Lazer retomou o projeto Na Mira do Futuro, que oferece aulas gratuitas de Tiro com Arco para crianças e jovens da cidade.

A aula inaugural aconteceu no Estádio Municipal e contou com a participação especial da arqueira e atleta olímpica Anne Marcelle dos Santos; do técnico da Seleção Brasileira de Tiro com Arco, Alberto Zagami; do presidente da Federação de Tiro com Arco do Rio de Janeiro e professor do projeto, Luciano Mancusi e do presidente da Confederação Brasileira, João Cruz. Mancusi destacou que o projeto já formou vários atletas vassourenses (masculino e feminino) que foram medalhistas em competições estaduais e nacionais, representando a cidade. “Com o apoio do prefeito Severino Dias, nosso projeto vem trazendo muito retorno para a cidade, com a formação de vários atletas profissionais e medalhistas no circuito nacional. Sua continuidade irá garantir às crianças e jovens de Vassouras não apenas uma opção de esporte e lazer, mas também a oportunidade de se tornarem atletas profissionais”, disse o professor.



As aulas do Na Mira do Futuro acontecem segundas, quartas e sextas, em dois horários (9h às 11h e 14h às 16h). As matrículas podem ser feitas no Estádio Municipal por moradores a partir dos 10 anos,