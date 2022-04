Com grande estrutura, montagem será realizada na sexta e no sábado - Divulgação

Publicado 11/04/2022 13:56 | Atualizado 11/04/2022 14:04

A prefeitura de Vassouras, por meio da Secretaria de Cultura e da produtora Eu Gênios, vai promover a encenação da Paixão de Cristo na Praça Barão de Campo Belo, principal cartão postal da cidade. Com direção de Bia Oliveira e Plínio Lopes, que também interpretam Maria e Jesus Cristo na montagem, vai reunir mais de 70 atores e equipe técnica formada por cerca de 40 profissionais de Vassouras e da cidade do Rio de Janeiro.

Pela primeira vez, a apresentação da Paixão de Cristo será realizada ao ar livre, com show de iluminação, orquestra e coral "para criar uma atmosfera ainda mais emocionante e impactante para o público ao retratar os últimos momentos de Jesus na Terra", segundo a prefeitura. “São 7 anos de tradição deste projeto que já faz parte do calendário cultural da nossa cidade. Se antes, sendo realizado na Igreja, a apresentação já era aclamada, tenho certeza que com a mudança para um cenário ao ar livre e lindo como a nossa Praça, com grande estrutura montada e com a produção que conta com atores diferenciados, a encenação será ainda mais marcante. Temos muito orgulho em apoiar este grande espetáculo, que conta com atores diferenciados e apaixonados pelo que fazem”, destacou o prefeito Severino Dias.

O diretor e protagonista da peça comentou a experiência de viver Jesus pela primeira vez. “São 26 anos de carreira e, sem dúvida alguma, este é meu maior desafio. Eu acredito que na nossa profissão, nós não escolhemos os personagens, são eles quem nos escolhem. Aprendemos e ensinamos muito com cada um deles. Encontrar esse Jesus que vive, que está presente, que tem um olhar diferenciado, sem julgamentos, é puro amor, paixão e perdão, não é fácil. Mas é uma experiência inexplicável! Gostaria de agradecer a todos os envolvidos neste projeto. Você que de alguma forma faz parte deste projeto, sabe que estou falando contigo neste momento. Meu muito obrigado”, disse Plinio Lopes.

Com roteiro de Piera Pilar, que interpreta Maria Magdalena, a Paixão de Cristo também terá Raphaela Alvittos como Maria e o menino João Bravo como Jesus. O espetáculo gratuito será promovido sexta e sábado, dias 15 e 16 de abril, às 21h.