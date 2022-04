Comunicar erro

Apontado como gerente do tráfico de drogas é preso em Vassouras | Vassouras | O Dia

ª Delegacia de Polícia prenderam um homem apontado como gerente do tráfico de drogas do bairro Campo Limpo, em Vassouras. A prisão em flagrante aconteceu ontem (05), quando os agentes iniciaram diligências após recebimento de denúncia de venda de drogas. No endereço indicado, os policiais monitoraram a ação de um suspeito que carregava uma sacola plástica. Abordado, ele correu e jogou a sacola em um terreno, segundo informou a assessoria da Pcerj. Após ser alcançado e detido, os policiais retornaram ao local onde ele havia descartado a sacola, que continha 71 \\\"sacolés\\\" de cocaína.","mainEntityOfPage":"https:\/\/odia.ig.com.br\/vassouras\/2022\/04\/6374922-apontado-como-gerente-do-trafico-de-drogas-e-preso-em-vassouras.html","keywords":"vassouras, tráfico","articleSection":"Vassouras","isAccessibleForFree":true,"image":{"url":"https:\/\/odia.ig.com.br\/_midias\/jpg\/2021\/04\/14\/1200x750\/1_acaocriarimagem-21677463.jpg","@type":"ImageObject"},"datePublished":"2022-04-06T11:46:56-03:00","dateModified":"2022-04-06T11:46:56-03:00"}