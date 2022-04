92ª DP de Rio das Flores - (Imagem: Reprodução)

Publicado 03/04/2022 13:12

Um homem acusado de tentativa de homicídio em Rio das Flores, cidade vizinha de Vassouras, foi encontrado na última sexta (1º) por agentes da 92ª Delegacia de Polícia, que cumpriram o mandados pendentes de prisão e busca e apreensão.

Em fevereiro deste ano, um homem foi encontrado desacordado às margens de uma estrada, com inúmeras fraturas e escoriações no rosto e corpo. Após investigação, a Polícia Civil de Rio das Flores descobriu que a vítima tinha se envolvido em uma briga em um bar com o suspeito preso na sexta (1º). De acordo com as investigações, o acusado teria seguido a vítima e tentado matá-la golpeando-a com um capacete de motociclista.