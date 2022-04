Vistoria foi realizada no parque de exposições - Divulgação

Vistoria foi realizada no parque de exposiçõesDivulgação

Publicado 04/04/2022 07:51

No último sábado (02), a Secretaria de Segurança Pública de Vassouras, por meio da equipe do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), vistoriou 31 veículos que prestam serviços de transporte escolar para a prefeitura. Durante a vistoria, os agentes municipais analisaram a documentação dos veículos, dos motoristas e dos auxiliares. Em seguida, foram realizadas as vistorias técnicas em todos os veículos. Segundo a prefeitura, a ação é realizada a cada dois meses para garantir a segurança dos alunos e profissionais que utilizam o transporte escolar.