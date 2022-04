Premiação aconteceu nesta quarta (06) - Divulgação/PMV

Publicado 06/04/2022 17:56 | Atualizado 06/04/2022 17:57

Nesta quarta-feira (06), o prefeito de Vassouras, Severino Dias, esteve na cidade do Rio de Janeiro para acompanhar a cerimônia do 20º Prêmio Prefeito Empreendedor e saiu vencedor em uma das categorias da premiação realizada pelo Sebrae-RJ com objetivo de reconhecer, valorizar e disseminar boas práticas das prefeituras no estímulo ao empreendedorismo e aos pequenos negócios.

A prefeitura de Vassouras, que estava classificada entre os 24 municípios participantes da fase final, venceu na categoria “Marketing Territorial”, com o projeto 'Agricultura Familiar e Merenda Escolar: Propulsores do Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP)'. "Receber um prêmio sempre é motivo de orgulho para qualquer gestor. Mas, receber um prêmio onde é avaliado e reconhecido por uma instituição da importância do Sebrae, que você realmente mudou a vida das pessoas, é uma sensação espetacular e nos mostra que estamos no caminho certo! Agradeço primeiramente a Deus, por nos guiar e capacitar para poder oferecer nosso melhor em prol da população. Agradeço a minha vice Rosi, que anda lado a lado comigo em cada projeto que desenvolvemos, e a cada colaborador da prefeitura de Vassouras, aos funcionários das Secretarias de Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural, Educação e Obras, pelo trabalho fantástico no projeto Agricultura Familiar e Merenda Escolar, que levou Vassouras a ser a grande vencedora deste prêmio”, disse Severino Dias após receber o troféu.

Segundo a prefeitura, o projeto vencedor é uma atividade amplamente difundida pelo município e que nos últimos anos vem mudando a vida das famílias no campo e nas escolas, além de gerar emprego e renda para os trabalhadores da zona rural. De acordo com o prefeito, o prêmio só ratifica o trabalho realizado pela gestão, que possui o foco voltado para as necessidades e potencialidades do município. “Existe todo um trabalho de base realizado para que o projeto seja executado atendendo cada detalhe. Por exemplo, nosso trabalho de manutenção constante nas estradas vicinais é essencial para que a produção seja escoada e ofereça melhores condições aos produtores rurais. Fico extremamente feliz que Vassouras, mais uma vez, ganhou destaque nos projetos onde o foco são os benefícios gerados para a sua população. Não tem recompensa maior que essa para um prefeito”, finalizou Severino.