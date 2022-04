Reunião com organizadoras aconteceu ontem (13) - Divulgação

Publicado 14/04/2022 17:31 | Atualizado 14/04/2022 18:21

Vassouras confirmou sua participação no Festival Gastronômico Delícias do Vale, que será realizado em maio, em dois finais de semana (de 12 a 15 e de 19 a 22). A primeira edição do evento contará com a participação de bares, cafeterias, restaurantes e fazendas históricas dos 15 municípios da região do Vale do Café, que vão criar pratos exclusivos.

Na última quarta-feira (13), o prefeito Severino Dias, a vice-prefeita Rosi, a secretária e o subsecretário de Cultura, Angela Silva e José Luiz Júnior, receberam Maria Inês e Valéria Vasconcelos, as organizadoras do evento, para acertar os detalhes da realização de mais este evento turístico e cultural na cidade. “O mês de maio será especial para nossa cidade, com a participação no festival gastronômico e com a realização do 1º Festival de Cinema de Vassouras. Nosso governo tem o foco de realizar e participar de ações que potencializem a nossa vocação turística e cultural. Tenho certeza de que o festival Delícias do Vale será um sucesso e irá movimentar a economia local”, disse o prefeito Severino.



Em Vassouras, além da participação de vários estabelecimentos comerciais, será realizado um jantar de época, no dia 13 de maio, na Fazenda São Roque. O evento vai representar um jantar abolicionista, histórico, que aconteceu em 1883. A noite especial contará com a participação da pianista Paula Ibrahim, caracterizada como Chiquinha Gonzaga.



“A gastronomia é um elemento sensível e estratégico, muito importante no desenvolvimento do turismo cultural em Vassouras e no Vale do Café. Esse tipo de evento, além de integrar os municípios que fazem parte da região, promovem os nossos restaurantes, estabelecimentos em geral e também os produtos locais”, destacou o subsecretário de Cultura, José Luiz Junior.