Vice e prefeito de Vassouras - Divulgação

Vice e prefeito de VassourasDivulgação

Publicado 14/04/2022 17:35 | Atualizado 14/04/2022 18:15

Na última semana, o prefeito de Vassouras, Severino Dias, sancionou duas leis de promoção e incentivo à capacitação e empregabilidade dos jovens do município. Além do Programa Jovem Aprendiz, também foi regulamentado o Programa Municipal de Estágio Remunerado.

Segundo a prefeitura, a lei que cria o Programa Jovem Aprendiz tem o objetivo de envolver todos os órgãos da administração pública, direta e indireta, do município. Durante o anúncio, ao lado da vice-prefeita Rosi, Severino Dias afirmou que a ideia é criar também uma lei municipal para incentivar as empresas da cidade a aderirem ao Programa, gerando mais oportunidade de trabalho e experiência para os jovens.

Já o Programa Municipal de Estágio Remunerado visa promover novas oportunidades aos estudantes, com ofertas de estágio e experiência profissional prática no mercado de trabalho. Através do programa, o governo municipal também vai capacitar colaboradores que futuramente possam continuar contribuindo com a administração pública. “Nosso governo tem olhado com muita atenção para os jovens vassourenses, tanto para oferecer atividades de esporte e lazer, ajudando na formação social, quanto buscando preparar esse jovem para o mercado de trabalho. Eu vejo esses dois projetos, muito aguardados pela nossa população, como um passo muito importante para contribuir para o futuro profissional das novas gerações em Vassouras”, comentou o prefeito.



A vice-prefeita de Vassouras ressaltou a importância de ter profissionais de qualidade no mercado de trabalho. “Vassouras é uma cidade muito amada e acolhedora, e dar oportunidade para que os nossos jovens cresçam e se desenvolvam profissionalmente no município é algo realizador. Estamos criando projetos que serão um grande legado para a juventude da nossa cidade”, afirmou Rosi. Segundo a prefeitura, em breve serão divulgadas mais informações e editais de participação.