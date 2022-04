Vassouras é uma das cidades do Vale do Café - Divulgação

Publicado 19/04/2022 10:54

Nesta terça-feira (19), a Secretaria de Educação de Vassouras, por meio do do Observatório da Educação e em parceria com a Universidade de Vassouras, vai realizar mais uma edição do EduCafé. O segundo encontro de 2022 tem como convidadas as pedagogas Ana Beatriz Paiva e Carina de Souza, e as diretoras da Creche M. Leon Gilson e da E.M. José Carlos Vaz de Miranda, respectivamente Carolina Barbosa e Camila de Paula. O tema “Conhecendo nossa Rede: Creche M. Leon Gilson e E. M. José Carlos Vaz de Miranda” será debatido a partir das 19h, com transmissão pelo canal no YouTube da prefeitura de Vassouras.