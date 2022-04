Encenação foi realizada ao ar livre em cartão postal da cidade - Divulgação

Encenação foi realizada ao ar livre em cartão postal da cidadeDivulgação

Publicado 16/04/2022 18:30

Ontem (15), a primeira noite da encenação da Paixão de Cristo atraiu milhares de pessoas em Vassouras. Segundo a prefeitura, a segurança foi reforçada pela Guarda Municipal e Polícia Militar para garantir o bom andamento do evento. O espetáculo, apresentado pela Secretaria de Cultura e produzido pela Eu Gênios, foi realizado pela primeira vez ao ar livre, na Praça Barão de Campo Belo, principal cartão postal da cidade.

“Eu fico muito feliz de presenciar um espetáculo tão bonito. É a maior encenação a céu aberto do estado e esperamos nos superar a cada ano”, disse o prefeito Severino Dias, acompanhou a apresentação ao lado da família. A vice-prefeita de Vassouras também compareceu e falou da emoção que foi participar desse momento. “Depois desses dois anos de incerteza e medo que a pandemia nos fez viver, participar de um espetáculo desse porte que celebra a fé é incrível”, comentou Rosi.

Dirigida por Bia Oliveira e Plínio Lopes, que também interpretam Maria e Jesus Cristo, a montagem reúne mais de 70 atores e uma equipe técnica formada por cerca de 40 profissionais de Vassouras e da cidade do Rio de Janeiro. Com roteiro de Piera Pilar, que interpreta Maria Magdalena, a Paixão de Cristo também conta com Raphaela Alvittos como Maria e o menino João Bravo como Jesus. “A gente vem trabalhando há mais de um ano nesse projeto, e nos últimos meses esse trabalho foi incessante para trazer uma peça linda e emocionante. Quero agradecer a cada um que esteve presente prestigiando o evento”, disse o ator e diretor Plinio Lopes.



Com iluminação especial, orquestra e coral, a montagem ao ar livre da Paixão de Cristo acontece novamente neste sábado (16), às 21h, na Praça Barão de Campo Belo.