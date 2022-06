Imagem ilustrativa de uma pessoa sendo vacinada - Reprodução.

Publicado 21/06/2022 09:40

Nesta terça-feira (21), a prefeitura de Vassouras inicia a aplicação da 4ª dose da vacina contra a covid-19 na população com 40 anos de idade ou mais que tomou a terceira dose há no mínimo 4 meses. A imunização pode ser feita em todas as unidades de saúde do município, das 8h às 17h na áreas urbana e das 8h às 17h na área rural. A Secretaria de Saúde ressalta que a vacinação de pessoas com deficiência, acamadas ou restritas ao leito será realizada de forma domiciliar.