Colégio estadual recebe a ação nesta sexta (24)Divulgação/PMV

Hoje (24) é um dia dedicada a debates e atividades sobre cuidados em Saúde para alunos a partir dos 12 anos do Colégio Estadual Centenário, em Vassouras. A ação, que faz parte do Programa Saúde na Escola, é promovida pela equipe de Estratégia Saúde da Família Nelson dos Santos Gonçalves, do bairro Santa Amália. A iniciativa da prefeitura de Vassouras tem o objetivo de fortalecer a relação entre a rede pública de Saúde e de Educação no enfrentamento às vulnerabilidades que podem comprometer o desenvolvimento escolar. O programa abrange estudantes da creche ao ensino fundamental e EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Nas atividades, comandadas por enfermeiros e agentes comunitários, temas como cuidado com o corpo ganham destaque. Nas abordagens, profissionais de saúde fomentaram diálogos sobre prevenção quanto ao uso de álcool e outras drogas, violência e acidentes, obesidade infantil e orientações sobre alimentação saudável, incentivo às práticas corporais, além da promoção da Cultura de Paz, Cidadania e Direitos Humanos. O cronograma das ações também segue com visitas específicas pré-agendadas pela equipe, nas escolas, com a finalidade de garantir a inclusão do Programa no projeto político pedagógico das escolas municipais. “Nossas crianças precisam ser cuidadas como um todo e o trabalho conjunto entre a Educação e Saúde fortalece esses laços, garantindo maior rendimento dos estudantes no dia a dia escolar”, disse a secretária municipal de Saúde, Larissa Vieira.

Neste ano, o PSE já realizou atividades com alunos das seguintes instituições: Escola Municipal Bento Martins Barbosa, Creche Leon Gilson e Escola Municipal José Carlos de Miranda, Escola Municipal Prefeito Severino Ananias Dias.