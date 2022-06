Prefeitura intensifica campanha de vacinação - Divulgação

Prefeitura intensifica campanha de vacinaçãoDivulgação

Publicado 22/06/2022 09:29

Desde ontem (21), as 23 Unidades Básicas de Saúde e de Estratégia de Saúde da Família de Vassouras intensificaram as ações de vacinação no município. Segundo a prefeitura, o objetivo é orientar a população sobre a importância da atualização da caderneta de vacinação e o cumprimento da meta de imunização do Ministério da Saúde. Conforme informou O Dia, as unidades começaram a aplicação da quarta dose da vacina contra a covid-19 para pessoas com 40 anos ou mais. As unidades funcionam de segunda a sexta, das 8h às 16h nas áreas rurais e das 8h às 17h na área urbana).

"A vacina elimina ou reduz drasticamente o risco de adoecimento ou de manifestações graves de doenças, que podem levar à internação e até mesmo ao óbito. Por ano, a vacinação evita entre dois a três milhões de mortes, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), por isso, precisamos cumprir, com rigor, os calendários de vacinação", disse a secretária de Saúde Larissa Vieira, que pediu à população que não deixe de colocar em dia seis vacinas que seguem com baixa taxa de cobertura (Pentavalente, Pneunomo 10, HPV, Meningite C, Varicela e Hepatite A Pediátrica).