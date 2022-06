Imagem ilustrativa de uma pessoa sendo vacinada - Divulgação

Publicado 27/06/2022 13:31 | Atualizado 27/06/2022 13:36

A partir de hoje (27), as 24 unidades de saúde de Vassouras disponibilizam a vacina contra influenza (gripe) para todos os moradores com idade acima de 6 meses. A prefeitura também intensifica as orientações quanto à importância da vacinação contra o sarampo. O horário de funcionamento das unidades é das 8h às 16h (áreas rurais) e 8h às 17h (área urbana), de segunda à sexta-feira. É necessário apresentar documento de identidade com foto e a caderneta de vacinação.

“Essa vacina é de grande importância para a prevenção e agravamento de doenças, trazendo inúmeros benefícios para o público-alvo, por isso, colocamos nossas equipes de prontidão para atendermos a nossa população”, ressaltou a secretária municipal de Saúde, Larissa Vieira.