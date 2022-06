Inauguração foi na última quinta (23) - Divulgação

Publicado 25/06/2022 13:14

A Secretaria de Integração de Políticas da Mulher ganhou nova sede nesta semana. De acordo a responsável pela pasta, o novo local foi concebido para oferecer uma infraestrutura mais funcional aos profissionais e mais segura e acolhedora ao público-alvo. “Estamos muito felizes em oferecer este novo espaço para as mulheres vassourenses e reforçar que elas não estão sozinhas. Aqui, elas serão atendidas com todo profissionalismo e acolhimento necessários para que se sintam seguras e bem orientadas sobre como agir, de acordo com a sua vivência”, disse a secretária Rosa Maria Coelho.

Segundo a prefeitura, a Secretaria da Mulher de Vassouras promove palestras, oficinas, cursos e outras atividades, em parceria com órgãos estaduais e federais, com o objetivo de incentivar a capacitação profissional e independência emocional e financeira da mulher. Além do atendimento da pasta, Vassouras também conta com a Patrulha Maria da Penha, que faz parte do programa da Polícia Militar de enfrentamento à violência contra a mulher. "Vassouras vem avançando nas Políticas Públicas para a Mulher, com a criação da secretaria especializada, com uma rede de apoio que conta com profissionais de outras secretarias como a Saúde e Assistência Social. Também avançamos muito com a vinda da Patrulha Maria da Penha, que vem desenvolvendo um grande trabalho junto às mulheres do nosso município”, destacou a vice-prefeita Rosi Silva.



“É muito bom termos este espaço de acolhimento e de orientação para as mulheres, aliado ao trabalho de conscientização, principalmente dos homens, para que não se chegue a nenhuma situação de violência, seja ela de qualquer tipo”, disse o prefeito Severino Dias. A nova sede da Secretaria de Integração de Políticas da Mulher fica na Rua Expedicionário Sebastião Paiva, 92, no bairro Residência.