Prefeitura intensifica vacinação contra sarampo em Volta Redonda

Volta Redonda - Apesar de nenhum caso de sarampo ter sido registrado no município desde 2013, a Prefeitura de Volta Redonda está intensificando a vacinação até o dia 13 de março.

As doses da vacina estão sendo disponibilizadas nas 46 unidades de saúde, que funcionam das 8h às 17h. O público-alvo são crianças a partir de seis meses até adultos de 49 anos, não vacinados ou que estejam com seu plano vacinal incompleto.

Para pessoas acima de 50 anos, a recomendação é buscar a vacinação em casos de viagem para locais com a circulação viral ativa, se não teve a doença e não recebeu anteriormente dose da vacina. Essas pessoas deverão ser vacinadas em dose única.



O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, recomendou que é importante levar a caderneta de vacinação a uma unidade de saúde para verificar sempre se há necessidade de atualização.



“É importante que nossa população esteja vacinada para que a doença não afete a nossa cidade. As pessoas que estão dentro do público-alvo devem procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência para tomar a vacina ou para tirar dúvida sobre a imunização. O profissional da unidade tem condições de avaliar a necessidade da vacinação e o número de doses”, afirmou o prefeito.



Segundo a coordenadora da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Milene de Souza Silva, a campanha de intensificação amplia a cobertura vacinal.



“Os pais que ainda não levaram os seus filhos para vacinar devem procurar uma unidade de saúde mais próxima da sua residência para a atualização da caderneta vacinal. É importante manter a vacinação em dia”, falou Milena.



O secretário municipal de Saúde, Alfredo Peixoto, destaca que é um desafio ampliar os índices de vacinação.



“A vacinação é fundamental para a prevenção de doenças porque o sarampo é altamente contagioso. As unidades da atenção básica já disponibilizam a vacina durante o ano inteiro”, disse o secretário.