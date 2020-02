Discussão entre irmãos termina em facada em Volta Redonda

Volta Redonda - Uma mulher, de 29 anos, foi esfaqueada pelo irmão durante uma discussão neste deste domingo, dia 23, em Volta Redonda. O caso aconteceu no bairro Água Limpa, na Rua Angélica.



De acordo com as informações da Polícia Militar, os policias foram até o Hospital São João Batista para averiguar a informação de que uma paciente havia dado entrada no hospital, vítima de esfaqueamento.



Na unidade de saúde, a PM foi informada pelo marido da mulher que o irmão dela a havia agredido com uma faca depois de uma discussão familiar. Segundo informações do hospital, a mulher sofreu uma perfuração no pulmão e passou por cirurgia.



O caso foi registrado na delegacia de Volta Redonda, onde o homem foi autuado por lesão corporal.