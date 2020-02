Voltaço participa de encontro sobre formação de Categorias de Base

Volta Redonda - O Volta Redonda Futebol Clube faz parte de um grupo de clubes que conquistaram o certificado de Clube Formador junto a CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Com esta participação, o Esquadrão de Aço passa a ser convidado para cursos, formações e encontros promovidos pela entidade e suas federações.

Na última semana, o coordenador da base do Voltaço, Wilson Leite, participou do “Encontro sobre Metodologia de Formação La Liga para Categorias de Base”, realizado pela FPF (Federação Paulista de Futebol) em parceria com a La Liga, entidade responsável pela organização da Primeira e Segunda Liga Espanhola.

“Tive a oportunidade de aprender metodologias que são empregadas na formação de atletas para uma das maiores ligas do futebol mundial. Além da parte teórica e das conversas, tivemos momentos de prática, como quando acompanhamos de perto um treinamento no CT do Palmeiras”, disse.

Wilson Leite durante visita ao CT do Palmeiras - Divulgação

O coordenador ainda afirmou que é muito importante para o Volta Redonda estar alinhado com os grandes clubes do Brasil e do mundo, fortalecendo cada vez mais as suas categorias de base.

“Com certeza foi um aprendizado muito grande e volto para implementar muitos conceitos no Volta Redonda”, destacou o coordenador Wilson Leite.

Leite ainda ressaltou sobre a importância da diretoria tricolor sempre dar a oportunidade para os profissionais da base do clube realizarem cursos e formações.

“O futebol muda a todo momento e é de extrema importância acompanhar esta evolução, ainda mais nas categorias de base. O Volta Redonda sempre dá esta oportunidade para os profissionais se atualizarem e agregarem conhecimento, fortalecendo e qualificando ainda mais o trabalho que vem sendo realizado na nossa base”, pontuou.