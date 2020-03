Cursos de qualificação profissional estão disponíveis para população de Volta Redonda

Volta Redonda - O município de Volta Redonda vem se destacando na região como a cidade do emprego e entre alguns fatores que favorecem essa situação são as oportunidades de capacitação profissional.

Nesta segunda-feira, dia 02, a Fundação Beatriz Gama (FBG) preencheu 600 vagas para os cursos de padaria, mecânica de autos, lanternagem e pintura, informática básica, depilação, manicure, cabeleireiro, maquiagem, eventos e organização de festas.

Os alunos através das capacitações são preparados para empreender e entrar no mercado de trabalho. Desde 2017, a FBG formou mais 1500 profissionais em diversas áreas.

Segundo o prefeito Samuca Silva oferecer cursos de capacitação de qualidade é fundamental para dar oportunidades reais na hora de concorrer às vagas de emprego.

“Nós trabalhamos muito na geração de empregos na cidade. Mas é importante que a mão de obra seja qualificada”, disse o prefeito.

O presidente da Fundação Beatriz Gama, Davi Silva, também comentou que os cursos são excelentes oportunidades para quem deseja ter uma capacitação de qualidade.

“É com grande esforço que o governo consegue manter esse tipo ação em plena crise financeira. São 600 novas oportunidades de qualificação gratuitas”, explicou o presidente da Fundação Beatriz Gama, Davi Silva.



Alem da Fundação Beatriz Gama, Volta Redonda também possui o Centro de Artes e Esportes Unificados (Praça CEU) da Prefeitura de Volta Redonda, no bairro Vila Rica. No local é realizado o atendimento à comunidade nas mais amplas ações culturais, com as oficinas de artes e dança, esportivas e sociais.

Este ano as atividades oferecidas são aulas de ballet, capoeira, percussão e teatro, além de treinamento funcional e serviços de convivência e fortalecimento de vínculo. A secretária municipal de Cultura, Aline Ribeiro, explicou como funciona o espaço.

“A ideia da Praça CEU é ser um espaço de gestão compartilhada com a própria comunidade. Os moradores do Vila Rica e bairros vizinhos já se empoderaram do local e mobilizaram diversas ações e voluntários para proporcionar uma programação diversa e acessível”, contou.

Os interessados devem se dirigir à Praça CEU, na Rua 19, nº 135, bairro Vila Rica, com documentos pessoais como identidade e CPF. Outras informações através do telefone (24) 3339-4255 ou 3339-4207.