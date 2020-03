Voltaço anuncia saída do gerente de futebol

Volta Redonda - O Volta Redonda Futebol Clube anunciou nesta segunda-feira, dia 02, a liberação do gerente de futebol Leonardo Dinelli, o Zada. O dirigente recebeu uma proposta de um clube de Portugal e irá e deixar o Esquadrão de Aço. A vaga de gerente de futebol do profissional será preenchida por Wilson Leite que era o coordenador da base.

Zada chegou ao Voltaço no final de 2014, participando de toda a preparação para a temporada de 2015. Em pouco mais de cinco anos de Volta Redonda, ele conquistou o título invicto da Série D de 2016, acesso à Série C e título da Taça Rio de 2016, dentre outras conquistas no profissional e nas categorias de base, que ele também gerenciava.

O presidente do Voltaço, Flávio Horta comentou que o Volta Redonda só tem que agradecer pelo tempo em que o Zada esteve na gerência de futebol.



“Quem acompanha o nosso dia a dia, sabe a dedicação, comprometimento e carinho que ele sempre teve com todos aqui no Voltaço. Ficamos tristes pela saída, mas felizes por saber que ele recebeu uma grande proposta profissional e que irá alavancar a carreira dele. Méritos do ótimo trabalho que ele realizou no clube. A família Voltaço agradece todo o profissionalismo e deseja muita sorte na sequência da sua carreira”, destacou o presidente do clube.



O elenco do Esquadrão de Aço se reapresentou nesta segunda-feira, dia 02, iniciando a preparação para o confronto diante do Vasco da Gama, marcado para domingo, dia 8, às 16h, no Raulino de Oliveira. A programação de treinos segue nesta terça-feira, com treinamento em período integral.