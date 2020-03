Serviços da operação ‘Asfalto de Volta’ continuam em Volta Redonda

Volta Redonda - Os serviços do programa ‘Asfalto de Volta’ continuam em Volta Redonda. Nesta quarta-feira, dia 18, equipes da Prefeitura foram em vários bairros da cidade com serviços de recapeamento asfáltico, recomposição de solo e, também, tapa-buracos.



Os bairros Vila Santa Cecília, Aterrado, Santa Rita do Zarur, Ponte Alta e Rodovia dos Metalúrgicos receberam os serviços. A reportagem constatou também a presença de uma equipe volante, de tapa-buracos, que atuou recuperando pequenos buracos.



Na Avenida Paulo Erlei Abrantes, no bairro Três Poços, as obras de drenagem da pista continuam. Segundo o governo municipal, o objetivo é evitar que continue ocorrendo acúmulo de água na pista e a consequente deterioração rápida do asfaltamento. O acesso do bairro Santo Agostinho também está recebendo serviços de drenagem.

“Em outros pontos da Avenida Paulo Erlei Abrantes e em avenidas grandes do Retiro, como avenidas dos Mineiros, Ceará e Paulista, avançamos na fresagem da pista. Isso consiste na retirada do pavimento antigo, que já estava deteriorando, para preparo do solo e, consequentemente, a aplicação da nova massa asfáltica. A chuva que caiu ontem (terça) atrapalhou um pouco, mas os serviços não foram paralisados”, disse o prefeito, Samuca Silva.