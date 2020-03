Supermercados e Shoppings com mudanças de horários por conta do coronavírus

Volta Redonda - De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas, o horário de funcionamento do comércio em Volta Redonda, seguirá normal, não há orientação de fechar. Os comerciantes do município são orientados para seguirem todas as medidas de higiene tanto nos pontos de vendas, como no cuidado com os funcionários.



Entre as recomendações estão: lavar bem as mãos com água e sabão várias vezes por dia, oferecer álcool em gel para os clientes e ainda oferecer a opção de serviço de entrega.



Pelo menos duas redes de supermercados no Sul Fluminense alteraram o horário para atendimento exclusivo aos idosos durante este período de combate a Covid-19.



Pessoas com mais de 60 anos estão autorizadas a fazer compras das 7h às 8h. O objetivo é diminuir o contato e preservar a saúde das pessoas nessa faixa etária.



Os supermercados que disponibilizaram este horário especial são: Empório Royal e Supermarket (Aterrado, Retiro e Vila Santa Cecília).



Também alguns shoppings de Volta Redonda diminuíram o horário de funcionamento para reduzir o período de circulação de pessoas durante esse momento de combate ao coronavírus.



No Shopping Park Sul, as lojas e quiosques estão fechados até 1º de abril. Praça de alimentação: ponto facultativo com funcionamento limitado de 12h às 20h. O supermercado abre todos os dias, das 10h às 20h.



Ainda no Sider Shopping, as lojas e quiosques ficam fechados até 1º de abril. A

farmácia e a praça de alimentação estão com funcionamento limitado de 12h às 20h.