Volta Redonda cria página para informar a população sobre o coronavírus

Volta Redonda - Com a intenção de manter a população informada sobre os dados do Coronavírus em Volta Redonda, a prefeitura criou uma página para oferecer esclarecimentos sobre o assunto.De acordo com as informações, os dados serão atualizados todos os dias, às 11 horas, com os números oficiais dos casos do município. A ferramenta também tem o objetivo de ser um canal confiável tranquilizando assim, a população sobre os dados reais e desmentindo as “Fake News”.O endereço eletrônico pode ser acessado no link: www.voltaredonda.rj.gov.br/vrcontraocorona . De acordo com o prefeito Samuca Silva, além do boletim diário, a página fornece outros dados sobre o vírus.“Em momentos como esse, a tecnologia é uma importante aliada, seja para manter a população informada sobre o que realmente está acontecendo na cidade, acabando com as notícias falsas, ou para alertar sobre as formas de se proteger. É importante que todos verifiquem as informações nos canais oficiais”, disse o prefeito.O portal é uma fonte segura fornecendo também informações sobre prevenção, sintomas, orientações de como as pessoas devem proceder no caso de apresentar algum sintoma, notícias relacionadas ao coronavírus em Volta Redonda.Também estão disponíveis no canal, materiais informativos, cartilha sobre o vírus, plano de contingência e decretos emitidos na cidade, folhetos de orientação para utilização nas redes sociais, além de ajudar na informação e educação, com perguntas frequentes relacionadas a Covid - 19, mitos e verdades e outros serviços que podem ser acessados de forma online.Segundo o secretário municipal de Saúde, Alfredo Peixoto, o município tem seguido os direcionamentos do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde.“O município já criou um plano de contingência contra a proliferação do Covid-19, portanto o momento não é para pânico. Temos que seguir todas as orientações que estão sendo passadas, pois o melhor remédio continua sendo as medidas preventivas. É importante também saber qual a situação em que se encontra o nosso município e esse novo canal irá manter todos informados”, concluiu o secretário.