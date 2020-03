Campanha de vacinação contra H1N1 tem início nesta segunda-feira, dia 23

Volta Redonda - A campanha de vacinação contra a gripe teve início nesta segunda-feira, dia 23, em Volta Redonda, seguindo a orientação do Ministério da Saúde. A primeira etapa segue até dia 15 de abril.



Às 46 unidades da Atenção Básica de Saúde, vão realizar a vacinação, das 7h às 17h. O público alvo são os idosos, com mais de 60 anos, profissionais de saúde e portadores de doenças autoimunes e crônicas. As pessoas acima de 80 anos e portadores de necessidades especiais acima de 60 anos serão vacinadas em suas residências.



A partir da próxima terça-feira, dia 24, começa o sistema de drive thru (vacinação dentro do carro). Apesar de não imunizar contra o novo coronavírus, o objetivo é aumentar a imunidade da população e reduzir a circulação do vírus influenza. A vacinação também vai ajudar a diferenciar a gripe e a Covid-19.



“Estamos seguindo todas as orientações dos órgãos de saúde do Brasil e do Mundo. Com a vacina em dia podemos evitar que os nossos idosos sejam infectados com a H1N1, assim fica mais fácil também o diagnóstico para outros vírus. São medidas preventivas, e o sistema de drive thru vai impedir que tenha aglomeração nas unidades de saúde, além de deixar mais rápido o processo”, disse o prefeito Samuca Silva.



A vacinação dentro do carro será realizada em dois sistemas: segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, no bairro Vila Santa Cecília, Praça Brasil. E terça-feira e quinta-feira, no bairro Retiro, Rua Sávio Gama e Rua Campos, o horário será sempre a partir das 8h até 17h, para facilitar as pessoas com seus próprios veículos.



De acordo com o secretário de Saúde de Volta Redonda, Alfredo Peixoto, o município vai receber 80 mil doses através do Ministério da Saúde de forma gradativa. O público alvo na cidade para a campanha de vacinação contra gripe é formado por 87.035 pessoas, sendo 32.919 idosos e 4.354 profissionais da saúde.



O secretário de Saúde, Alfredo Peixoto, destacou que a vacinação tem que ser gradativa, assim os pontos serão fora das unidades em locais anexos e com fluxos diferentes das unidades.



“Não podemos fazer aglomeração, por isso tomamos medidas para que não haja um fluxo cruzado. Atendo os idosos nosso público alvo, principal grupo de risco para a Covid-19, evitando que eles tenham contato com os pacientes que buscam atendimento médico na unidade. Os profissionais da saúde também integram o público alvo. Até o próximo dia 16 de abril vamos atender exclusivamente este”, disse.



O secretário enfatizou também que não precisa de correria “Tem vacina para todo mundo e vamos fazer a vacinação de forma gradual”, completou Alfredo Peixoto. No próximo dia 16 de abril, a campanha de vacinação contra gripe começa atender professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, além dos doentes crônicos.



Já, a partir de 9 de maio, a vacina será estendida para crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), adolescentes de 12 a 21 anos que cumprem medidas socioeducativas, população e funcionários do sistema prisional, população indígena e ainda pessoas de 55 a 59 anos, que foram acrescentadas ao público alvo da campanha em 2020.