Voltaço adia retorno e suspende treinos por tempo indeterminado

Volta Redonda - O Volta Redonda Futebol Clube comunicou aos atletas e toda a comissão técnica do departamento profissional que o retorno das atividades, a princípio marcado para esta segunda-feira, dia 23, foi adiado por tempo indeterminado.

A diretoria tricolor informou que a decisão foi tomada diante do agravamento dos números da pandemia do Coronavirus no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro, principalmente pela incidência de casos confirmados na cidade de Volta Redonda ( 4 casos confirmados oficialmente) e em toda a região.

“Estamos diariamente em contato com a Ferj, CBF e com os sindicatos dos jogadores e dos treinadores, mantendo todos informados sobre as próximas medidas, tanto referente aos campeonatos, quanto ao retorno aos treinamentos”, destacou o vice-presidente Flávio Horta Júnior.

O vice-presidente ainda ressaltou que a comissão técnica seguirá encaminhando programas de treinamentos para os atletas realizarem em casa.

“Sempre reiterando o cuidado e isolamento neste momento difícil. Vamos continuar fazendo nossa parte e torcendo para que tudo se resolva o mais rápido possível”, disse.