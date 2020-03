Estoque de 11 mil vacinas esgota em 4 horas em Volta Redonda

Volta Redonda - O primeiro lote de vacina contra a Influenza recebida em Volta Redonda está esgotado. Nesta segunda-feira, dia 23, primeiro dia da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe H1N1, 11 mil pessoas foram imunizadas na cidade alcançando 14% do público-alvo.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde a solicitação para mais doses da vacina já foi feita ao Governo do Estado. O Ministério da Saúde vai disponibilizar, de forma escalonada, cerca de 80 mil doses para Volta Redonda.

De acordo com o secretário de Saúde de Volta Redonda, Alfredo Peixoto, ainda durante essa semana, o município vai receber mais oito mil doses.

“Vale destacar que as vacinas são enviadas pelo Ministério da Saúde, através do Governo do Estado. Nossa expectativa é que até quinta-feira possamos já ter as doses em nossa cidade. Nesse primeiro dia de vacina, fizemos as aplicações em locais diferentes das Unidades Básicas de Saúde, como Cras e igrejas. Assim que nossa cidade receber as novas doses, vamos realizar a vacinação através de drive thru e aplicações a domicílio”, disse Alfredo Peixoto.

Neste ano, o Ministério da Saúde mudou o início da campanha, de abril para março, para proteger de forma antecipada os públicos prioritários contra os vírus mais comuns da gripe. A vacina contra influenza não tem eficácia contra o coronavírus, porém, neste momento, irá auxiliar os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para coronavírus, já que os sintomas são parecidos.

No próximo dia 16 de abril, a campanha de vacinação contra gripe começa atender professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, além dos doentes crônicos.

Já a partir de 9 de maio, a vacina será estendida para crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), adolescentes de 12 a 21 anos que cumprem medidas socioeducativas, população e funcionários do sistema prisional, população indígena e ainda pessoas de 55 a 59 anos, que foram acrescentadas ao público alvo da campanha em 2020.