Volta Redonda faz ação para proteger população em situação de rua de covid-19

Volta Redonda - O governo municipal de Volta Redonda está tomando algumas medidas para evitar a circulação do Novo Coronavírus na cidade. E pensando na proteção da população que vive em situação de rua, está sendo montada uma estrutura para que eles possam ficar de quarentena no Colégio Getúlio Vargas, no bairro Laranjal.

Além disso, as equipes das Secretarias Municipais de Saúde (SMS) e Ação Comunitária (Smac) estão orientando e conscientizando o grupo sobre a importância de permanecerem no local.



“Estamos nas ruas fazendo campanha de orientação. Nós temos o Albergue Municipal, que tem uma estratégia montada para a proteção ao Coronavírus, mas estamos ampliando esse atendimento. A estrutura está sendo montada no Colégio Getúlio Vargas para quem ainda está nas ruas por pelo menos 14 dias”, afirmou o prefeito Samuca Silva.

A coordenadora do Consultório na Rua, da Secretaria Municipal de Saúde, Karla Elaine Alves, explicou que, em parceria com a equipe do Centro Pop, da Smac, e com o Comitê Municipal Intersetorial de Políticas para População em Situação de Rua, a estrutura deve ficar pronta nesta terça-feira, dia 24, para abrigar todos esses moradores em situação de rua.



“Já conseguimos vários colchões e estamos orientando essas pessoas a ficarem no abrigo. Mas para aqueles que estão resistentes à permanência no local, estamos passando todas as recomendações dos órgãos de saúde e entregando kits de higiene”, disse.



Karla contou ainda que os moradores também serão vacinados contra a Influenza H1N1. Além disso, eles receberam alimentação e o acompanhamento da coordenação de Saúde Mental.

O secretário de Ação Comunitária de Volta Redonda, Ailton da Silva, comentou que sabe que pode haver uma recusa por parte dessas pessoas em situação de rua, mas que é preciso orientar e oferecer a estrutura.



“É importante garantir a segurança das pessoas que estão em situação de rua. A gente sabe que alguns podem não querer ficar no Colégio, mas temos que oferecer essa segurança para eles”, frisou o secretário.



A Smac suspendeu todas as saídas dos usuários do serviço do Abrigo Municipal Seu Nadim. As visitas estão restritas e os abrigados cumprem isolamento social, seguindo orientações do Plano Municipal de Contingência de Enfretamento ao Coronavírus.

No Centro Pop, o trabalho continua sendo realizado e as equipes já foram orientadas sobre a ampliar as ações de higiene pessoal e do local de trabalho. Foram disponibilizados álcool em gel e toalhas de papel.