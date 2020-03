Supermercados vão doar sabonetes para serem distribuídos na cidade

Volta Redonda - O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, anunciou na tarde desta segunda-feira, dia 23, que redes de supermercado que atuam na cidade vão doar mais de 50 mil sabonetes para o município.



O objetivo da prefeitura é entregar os sabonetes nas residências como forma de colaborar com a higiene das mãos dos moradores, evitando uma das formas de contaminação do Covid-19, o Novo Coronavírus.



Volta Redonda segue tendo quatro casos confirmados de pessoas infectadas pelo coronavírus, todos em isolamento domiciliar e monitorados por equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O prefeito Samuca Silva informou que ligou para alguns gestores de supermercados com intuito de cotar preços de sabonetes.



“A ideia era que pudéssemos comprar esses sabonetes para doar. Mas ficamos felizes com essas doações, que irão ajudar muitas famílias. Vamos receber até quinta-feira, provavelmente, essas doações e vamos organizar as entregas, priorizando localidades com maiores necessidades. A higienização bem feita das mãos é uma das melhores formas de se evitar contaminação pelo coronavírus”, disse o prefeito Samuca Silva.



Samuca disse ainda que a prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Educação (SME), está realizando um levantamento de demanda para servir almoço para alunos da rede municipal durante quarentena por conta da pandemia de Covid-19.



Volta Redonda tem hoje cerca de 40 mil alunos matriculados na rede municipal de ensino. O objetivo é que, a partir de 30 de março, as unidades escolares sirvam marmitex para os estudantes, evitando aglomeração nas escolas. O prefeito Samuca Silva destacou que o objetivo é garantir alimentação saudável e nutritiva para os alunos.



“Nós decretamos a suspensão das aulas primeiramente por 15 dias. Diante disso, após esse período, a tendência é que continuemos sem aulas. Por isso, vamos servir refeições para os alunos da rede pública. Essa refeição é muito importante e, às vezes, a mais nutritiva para muitos estudantes. Vamos garantir essa alimentação”, disse o prefeito.