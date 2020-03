Linhas de ônibus são fiscalizadas em Volta Redonda

Volta Redonda - Na tarde desta segunda-feira, dia 23, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) de Volta Redonda realizou uma fiscalização nas linhas de ônibus que circulam na cidade.

O objetivo foi apurar o cumprimento do Decreto Municipal que determina que circulem apenas passageiros sentados nos veículos, com espaçamento de um banco, e o cumprimento dos horários.

A fiscalização ocorreu no ponto de ônibus ao lado do Palácio 17 de Julho, na Avenida Lucas Evangelista. Segundo os fiscais da STMU, 90% dos veículos parados apresentaram lotação maior do que o permitido pelo decreto.

As quatro empresas que operam na cidade, Sul Fluminense, Cidade do Aço, Pinheiral e Elite, serão notificadas pela secretaria.

"Percebemos também uma diminuição dos ônibus na via, o que não é permitido. As empresas, mesmo com menos pessoas nas ruas, precisam cumprir os horários para evitar justamente a aglomeração de pessoas nos veículos. Vamos emitir as notificações e continuaremos a fiscalizar. Não podemos permitir que os ônibus circulem lotados nesse período", explicou o prefeito Samuca Silva.

90% dos veículos parados apresentaram lotação maior do que o permitido pelo decreto - Divulgação

De acordo com o Samuca Silva, o objetivo do decreto limitando o número de passageiros visa justamente proteger os cidadãos de uma possível contaminação pelo Covid-19, o Novo Coronavírus.

"Estamos tomando as medidas necessárias para combater o coronavírus em nossa cidade. Mas todos precisam fazer sua parte. Estamos cobrando a higienização dos veículos por conta das empresas de ônibus, mas precisamos que elas também cumpram seus horários e que não permitam um grande número de passageiros nos veículos", concluiu o prefeito.