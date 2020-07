Prefeitura interdita Praça da Colina novamente em Volta Redonda

Volta Redonda - Por conta de casos de aglomeração na Praça da Colina, uma das mais populares de Volta Redonda, o prefeito Samuca Silva, determinou pela segunda vez o fechamento do local. A decisão foi divulgada na noite de sábado, dia 25, através das redes sociais.

De acordo com as informações do Prefeito Samuca Silva, a praça ficará fechada por dez dias, a partir deste domingo, dia 26.

“A flexibilização acontece para que o comércio não feche as portas e empregos sejam mantidos, mas esses abusos têm que acabar. Com isso, determinei novamente o fechamento da Praça da Colina por dez dias a partir de amanhã, domingo (26), coibindo aglomerações.

Prefeito Samuca, ainda destacou a preocupação sobre manter o atendimento na saúde para população.

"Hoje aumentamos em mais 10 leitos de UTI específicos para Covid-19. Temos outras doenças na cidade. Com isso, não haverá leitos disponíveis e suficientes se a população não entender que todos nós somos responsáveis nessa guerra", concluiu.

Segundo o último boletim de atualização, na cidade, são 3.171 casos confirmados, 11.339 notificados como suspeitos e 115 mortes por conta da covid-19.