Bairro Nova Primavera recebe melhorias em Volta Redonda

Volta Redonda - O bairro Nova Primavera, em Volta Redonda passou por uma série de obras. Segundo as informações da Secretaria Municipal de Infraestrutura, foram realizadas as seguintes intervenções: revitalização das praças, construção de uma nova cobertura na beira do campo, reforma da parte estrutural da quadra, recuperação de grades no entorno da quadra e do campo.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Vinícius Ramos, também foram feitas: a reforma de três pontos de ônibus, do escadão localizado na Rua Porciano Guimarães, além das fachadas do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) e da UBSF. Ainda segundo o secretário, o bairro recebeu melhorias na iluminação pública, plantio de mudas de árvores em diversos pontos, operação tapa-buraco e serviços como capina, roçada e caiação.

Obras no bairro Nova Primavera, em Volta Redonda - Gabriel Borges



O trabalho foi realizado pelas equipes da secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), que percorreram todo o bairro, desde o trecho da entrada, próximo à Votoran, até o ponto final do ônibus. O objetivo foi melhorar a mobilidade urbana, com a fluidez do trânsito, além de trazer mais segurança nos cruzamentos. Também segundo a SMI, o bairro Nova Primavera recebeu nova sinalização de faixa central em amarelo e nos pontos de ônibus, além de pintura de ‘pare’, dando as preferências nos cruzamentos e sinalização dos quebra molas.O trabalho foi realizado pelas equipes da secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), que percorreram todo o bairro, desde o trecho da entrada, próximo à Votoran, até o ponto final do ônibus. O objetivo foi melhorar a mobilidade urbana, com a fluidez do trânsito, além de trazer mais segurança nos cruzamentos.

O Prefeito Samuca Silva nesta manhã de segunda-feira, dia 27, fez uma visita ao bairro onde verificou as melhorias realizadas pela prefeitura e destacou a importância da presença do poder público nos bairros. Durante a visita, na Unidade Básica de Saúde (UBSF) Irmã Teresinha de Castro, o prefeito conversou com alguns pacientes e com os profissionais que atuam na unidade.



“A população tem que ser ouvida, seja antes ou depois das melhorias. É uma ótima oportunidade para identificarmos como as obras e os investimentos estão impactando no dia a dia dos moradores e ouvir deles como podemos melhorar ainda mais os serviços”, afirmou Samuca.