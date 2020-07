Programa conscientiza população sobre descarte de resíduos sólidos em Volta Redonda

Volta Redonda - Coibir o descarte irregular de resíduos de construção civil, móveis e até lixo em espaços públicos do município de Volta Redonda, este é o objetivo do programa “Entulho Zero”. O projeto que foi criado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), em junho deste ano, inclui ações de conscientização da população, com colocação de placa educativa; fiscalização por câmeras e ronda periódica nos locais onde o problema é recorrente; e aplicação de multa, prevista em lei, que pode chegar perto dos R$ 1 mil.



De acordo com o secretário de Infraestrutura, Vinícius Ramos, o “Entulho Zero” vai gerar economia para os cofres públicos, já que a retirada dos resíduos descartados irregularmente é um trabalho diário que envolve equipe de funcionários e equipamentos como caminhão basculante e retroescavadeira.



“Existem locais em Volta Redonda em que o problema é histórico. Espaços públicos de convivência, esquinas e até vias são utilizados como área de descarte”, falou.



O secretário, ainda lembrou que a prefeitura fornece o serviço de caçamba para a população a preço quase quatro vezes mais baixo que o cobrado pelas empresas privadas que também ofertam o serviço. O cadastro para solicitar a caçamba pública deve ser feito às segundas-feiras, a partir das 8h, pelo site www.voltaredonda.rj.gov.br.



“A taxa cobrada pela prefeitura fica em R$ 35,00 enquanto o preço do mercado começa em R$ 120,00”, informou o secretário.



De acordo também com as informações da SMI, o "Entulho Zero" já alcançou sucesso em alguns locais que, historicamente, recebiam descarte de resíduos. A Rua 1021, no bairro Volta Grande, local em que a equipe da secretaria de Infraestrutura fazia limpeza constante para retirar materiais depositados pela população, inaugurou o programa. Na rua, foi construído um muro de contenção e instalado, ao longo da via, placas de advertência informando que o descarte inadequado é passível de multa e que a área está sendo monitorada.



“Neste local, não observamos mais o problema. Assim como nas proximidades da Capela Mortuária, às margens do córrego, no Aterrado”, disse, lembrando que o “Entulho Zero” também foi já foi realizado nos bairros Vila Brasília, Belo Horizonte, Mariana Torres, Coqueiros e Belmonte”, falou o secretário de Infraestrutura, Vinícius Ramos.