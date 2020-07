Volta Redonda tem 3.257 casos confirmados do novo coronavírus

Volta Redonda - O Prefeito Samuca Silva divulgou os dados sobre o coronavírus em Volta Redonda, na tarde desta segunda-feira, dia 27, através de uma transmissão ao vivo nas redes sociais.

Com a atualização, os casos confirmados da covid são 3.257 e os casos notificados como suspeitos são 11.464. Os curados são 2.056 e 4.591 exames deram negativos. Ainda segundo o boletim, no município, são 117 mortes devido ao novo coronavírus.

As metas que mantém as medidas de flexibilização na cidade estão com os seguintes índices: um aumento de 0,5% dos casos suspeitos, ocupação de 8% dos leitos do Hospital de Campanha e 32% dos leitos de UTI da rede municipal.