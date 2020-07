Restaurante Popular é assaltado em Volta Redonda

Volta Redonda - O Restaurante Popular de Volta Redonda, no bairro Aterrado, foi assaltado e por este motivo precisou ser fechado no período da tarde desta segunda-feira, dia 27. A informação foi confirmada através de uma nota divulgada pela Prefeitura.

De acordo com a nota, o prejuízo ainda não foi contabilizado e ninguém se feriu. A empresa que administra o local registrou boletim de ocorrência na 93ª Delegacia de Polícia.

Segundo as informações da prefeitura, apesar do ocorrido, o restaurante será reaberto normalmente nesta terça-feira, dia 28. A Secretaria de Ação Comunitária (Smac), reforçou a importância do restaurante que tem como objetivo maior, garantir alimentação de qualidade com baixo custo.