Volta Redonda - No seu terceiro jogo-treino preparatório para a Série C do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda foi derrotado pelo Vasco por 2 a 1 neste sábado, dia 1º. No primeiro tempo, Bernardo, abriu o placar para o Voltaço. Felipe Bastos, no começo da segunda etapa, e Bruno César, nos acréscimos, já com as duas equipes jogando com os reservas, marcou o gol da vitória dos donos da casa.

Douglas Borges ainda defendeu um pênalti de Cano, no começo do segundo tempo. Sem o volante Wallisson e o atacante João Carlos, poupados da partida, o comandante Luizinho Vieira começou a partida com Douglas Borges; Oliveira, Heitor, William Mineiro e Luiz Paulo; Bruno Barra, Erick Flores, Luciano Naninho e Bernardo; Saulo Mineiro e Pedrinho.

Com as substituições, o Voltaço terminou o jogo com Vinícius; Julinho, Gabriel Pereira, Luan e Marcinho; Pedro Thomaz, Bodão e Pedro Arantes; Bebê, Daniel e Pedrinho.

“A equipe foi muito bem durante toda a partida, mas, infelizmente, tomamos um gol da virada no final, já quando estávamos com toda a equipe modificada. No geral, conseguimos avaliar muitos pontos positivos durante a partida e, claro, observamos algumas questões que precisaremos ajustar durante esta semana que antecede a estreia na Série C”, destacou o técnico, Luizinho Vieira.

No próximo dia 10, às 18h, o Volta Redonda estréia na Série C contra o Boa Esporte-MG, no estádio do Melão, em Varginha.