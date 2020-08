Volta Redonda tem 20% de abstenção de pacientes em consultas com especialistas

Volta Redonda - Um levantamento da Prefeitura de Volta Redonda revelou o número de faltas nas consultas agendadas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para as nove especialidades médicas, no Centro Municipal de Saúde. Os índices de abstenção são altos em praticamente todas as consultas com especialistas, o que prejudica outros pacientes que estão em filas de espera pelo mesmo atendimento.

O levantamento apontou 137 faltas em 20 dias de pesquisa, ou seja, um total de 20% de abstenção, somando todas as especialidades e as ausências no período analisado. Os dados foram coletados dos serviços de consultas nas nove especialidades que atualmente são disponibilizadas para a população: cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia, neurologia, pneumologia, reumatologia, ortopedia, urologia e dermatologia, obedecendo ao critério de gravidade.

A coordenadora do serviço ambulatorial especializado do Centro Municipal de Saúde, Luciana Delgado, faz um apelo para que os usuários não faltem às consultas.

“É uma situação muito delicada. Além de ter que remarcar essas consultas, não conseguimos atender a população de uma forma geral mais efetiva”, disse a coordenadora.

A moradora do bairro Santa Tereza, Beatriz Peregrine, de 67 anos, não perdeu a oportunidade de retomar o seu tratamento com o gastroenterologista.

“Foi uma ótima surpresa quando recebi um telefonema dizendo que minha consulta tinha sido marcada e que eu poderia retomar o meu tratamento. Jamais iria perder essa oportunidade. Só tenho a agradecer por ter voltado às consultas com os médicos especialistas. Acho que todos deveriam comemorar e ter a consciência de não faltar”, disse a usuária.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Flávia Lipke, o governo municipal não mediu esforços para voltar a ofertar essas consultas, mesmo durante a pandemia.

“E o Centro Municipal de Saúde permitiu esse retorno das consultas, evitando que esses pacientes tenham que ir em unidades emergências onde acontecem atendimento de casos de coronavírus”, comentou.

De acordo com o prefeito Samuca Silva, o município estabeleceu uma estratégia para voltar a oferecer as consultas com especialistas.

“É importante que a população também contribua para que todos os usuários consigam ser atendidos. Se não puder comparecer a consulta que é marcada previamente, ligue e dê a oportunidade para outra pessoa”, recomendou.