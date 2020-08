Volta Redonda tem 3.658 casos confirmados da covid-19

Volta Redonda - Os dados sobre o novo coronavírus em Volta Redonda foram atualizados nesta segunda-feira, dia 03, pelo prefeito Samuca Silva, através de uma transmissão ao vivo nas redes sociais.



A taxa de ocupação dos leitos de UTI da rede municipal teve uma diminuição, depois de chegar aos 48% no último domingo, dia 02, e nesta segunda está em 21%. Já a ocupação dos leitos do Hospital de Campanha segue em 13%, como informou o prefeito.

“Estamos mantendo a capacidade de atendimento à população. Com medidas de gestão, monitoramento e controle, estamos conseguindo ter leitos disponíveis para atender nosso cidadão. Isso se deve ao planejamento das ações, como o aumento de leitos para 37 vagas em CTI/UTI, Hospital de Campanha, entre outras. Nenhum óbito na cidade foi por conta de falta de atendimento’’, comentou o prefeito Samuca Silva.

Na cidade, agora são 3.658 casos confirmados da covid e os casos notificados como suspeitos são 12.867, ou seja, uma variação de 0,25%.

Ainda segundo a atualização, não houve registros de mortes de ontem para hoje e no município são 126 óbitos por conta da doença. As pessoas que podem ser consideradas curadas são 2.270 e 5.235 exames deram negativo.

Segundo o prefeito, é importante que todos façam sua parte na luta contra o coronavírus.

"Pedimos para que as pessoas usem máscaras, higienizem as mãos e só vão às ruas em caso de necessidade. Pedimos para evitar aglomeração. Essa luta é de todos nós. Peço ajuda aos empresários para que obriguem o uso de máscara e nos ajude a cumprir as medidas de restrição’’, disse Samuca.

Samuca explicou que, até o momento, 97 pessoas iniciaram o tratamento precoce para casos suspeitos da covid-19 com o medicamento Nitazoxanida, através de um protocolo de atendimento com a UFRJ.

"Não tivemos agravamento em nenhum desses casos. Estamos acompanhando de perto. Pedimos para que as pessoas com mais de 50 anos, nos três primeiros dias de sintomas, procurarem uma das nossas unidades de saúde para iniciar o tratamento. Esse medicamento visa diminuir a potência do vírus e o consequentemente, agravamento dos casos’’, concluiu o prefeito.