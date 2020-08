Vila Santa Cecília passa por sanitização em Volta Redonda

Volta Redonda - Como medida de combate ao novo coronavírus, o serviço de sanitização foi realizado na manhã deste sábado, dia 15, na Vila Santa Cecília em Volta Redonda. O serviço foi executado no centro comercial, no Mercado Popular e no Hospital do Idoso pelas equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI).

A ação envolve a lavagem dos locais com uso de água clorificada e, em seguida, a aplicação do produto bactericida que, usado regularmente, tem a capacidade de afastar o vírus.

Vila Santa Cecília é sanitizada neste sábado, dia 15 - Divulgação

Em Volta Redonda, os hospitais, centros de Triagem da covid-19 e agências bancárias recebem o serviço uma vez por semana, enquanto os centros comerciais são sanitizados quinzenalmente.