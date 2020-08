Morre Zé Maria, ex-jogador do Voltaço

Volta Redonda - Morreu neste domingo, dia 16, em Volta Redonda, o ex jogador de futebol, José Maria Bernardo da Silva, mais conhecido como ‘Zé Maria’. Ele estava com 66 anos de idade.



O ex-jogador atuou em vário clubes do futebol brasileiro, entre eles: Santos, Fluminense (em 1973 e 1975) e Internacional, no ano de 1976, onde conquistou o campeonato gaúcho e brasileiro.



Natural de Volta Redonda, Zé Maria atuou no primeiro time do Esquadrão de Aço, em 1976. O Voltaço, através de uma nota lamentou a morte do jogador.



“É com imenso pesar, que o Volta Redonda FC recebe a notícia do falecimento do ex-jogador Zé Maria, de 66 anos, que aconteceu neste domingo, dia 16. A família Voltaço presta os seus sentimentos a todos os familiares, amigos e fãs de Zé Maria”, diz um trecho da nota.



O sepultamento será no Cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda.