Coronavírus: Volta Redonda tem 4.499 casos confirmados

Volta Redonda - Os dados sobre o novo coronavírus foram atualizados pela Prefeitura de Volta Redonda neste domingo, dia 16. Agora são 4.499 casos confirmados e 15.275 notificados como suspeitos.



Segundo o boletim, as mortes seguem em 158 na cidade. Os curados da covid são 3.120 e 5.980 exames deram negativo.



Ainda de acordo com os dados divulgados, a taxa de ocupação dos leitos do Hospital de Campanha está em 10% e dos leitos de UTI da rede municipal segue em 27%.