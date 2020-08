Mulher morre após ser atropelada por ônibus em Volta Redonda

Volta Redonda - Uma mulher morreu ao ser atropelada por um ônibus em Volta Redonda, na tarde de último domingo, dia 16. O acidente ocorreu na Avenida Waldir Sobreira Pires, no bairro Retiro, logo após ela descer do veículo. A vítima foi identificada como Lady Diana do Nascimento, de 38 anos, segundo informações da Polícia Militar.

O momento do atropelamento foi registrado por uma câmera de monitoramento. Através das imagens que foram divulgadas em redes sociais, é possível ver a mulher que havia acabado de descer do veículo cambaleando. Quando o motorista da à partida do ônibus, a passageira cai na frente do veículo e é atropelada.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a mulher já estava sem vida quando a equipe chegou. A Polícia Civil foi até o local para realizar a perícia e depois o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Volta Redonda.

Um boletim de ocorrência foi feito na delegacia e de acordo com a Polícia Civil, trata-se de um homicídio culposo (quando não há intenção de matar).

O enterro de Lady Diana do Nascimento será nesta segunda-feira, dia 17, no Cemitério Municipal do Retiro.