Entrevista exclusiva: comandante do 28º BPM fala sobre ações realizadas em Volta Redonda

Volta Redonda - Com uma área de atuação em quatro cidades da região do Sul do Estado do Rio, o 28º Batalhão da Polícia Militar, além de Volta Redonda, onde fica situado, atende também os municípios de Barra Mansa, Pinheiral e Rio Claro. Com um efetivo de aproximadamente 700 policiais militares, o batalhão tem no seu comando desde o dia 31 de janeiro desde ano, a tenente-coronel Andréia Ferreira da Silva Campos, que tem 28 anos de Polícia Militar.

A comandante em entrevista exclusiva ao Jornal O Dia fez uma avaliação do trabalho realizado nestes meses de 2020, um ano atípico por conta da covid-19. A tenente-coronel Andréia Campos lembrou que ao assumir o comando do 28º BPM, a atenção ficou voltada para o Carnaval e logo depois veio a pandemia.

“No início ficamos com a atenção voltada para o Carnaval porque principalmente Volta Redonda tem um número muito grande de blocos e havia alguns problemas com autorizações e ficamos muito ligados com a questão do Carnaval. Depois veio a pandemia, um momento completamente atípico, nem imaginávamos como seria nosso dia a dia neste período. Mas de uma forma geral, o batalhão conseguiu bons números no primeiro semestre no sistema integrado de metas. Houve uma diminuição nos principais índices, como de homicídios e de roubo de veículos”, comentou.

No índice de roubos de rua, a diminuição foi de 37% em relação ao mesmo período do ano anterior. Segundo a comandante essa redução dos indicadores estratégicos no primeiro semestre deste ano aconteceu devido a uma série de fatores, entre eles a maneira dinâmica de realizar o policiamento.

“O dinamismo que a gente trabalha com as informações relativas ao delito é fundamental. Além de ter esse aporte da Polícia Civil com as informações, temos também informações oriundas da população. São pessoas que vem até a unidade ou utilizam o disque denúncia. A gente procura ser bem dinâmico com o fato que aconteceu, faz uma avaliação e implanta o policiamento que vai coibir aquele tipo delito. Eu acredito que esse dinamismo é muito importante”, explicou.

A comandante destacou a importância das denúncias feitas pela população. Por trás de muitas prisões existe uma pessoa anônima que fez uma denúncia.

“É um canal que as pessoas podem confiar. O anonimato é garantido. Não tem como identificar quem faz a denúncia e sempre verificamos as informações que nos chegam pelo disque denúncia. A população pode utilizar o 0800-0260667 que é o disque denúncia do próprio batalhão”, falou.

De acordo ainda com a tenente-coronel Andréia Campos, outro fator que colabora com a atuação do 28ºBPM é a parceria nas ações realizadas.

“Com as ações conjuntas feitas com a Polícia Civil nós temos logrado êxito em retirar vários marginais da rua e isso é muito importante para diminuição dos índices. Como a ação que tivemos nesta semana, com a apreensão de quase 30 KG de drogas e dois fuzis. Então esse trabalho integrado é de suma importância e a população só tem a ganhar com ele”, disse.

Ainda falando sobre ações conjuntas, a comandante destacou o serviço realizado em parceria com a Guarda Municipal no apoio das fiscalizações no combate ao novo coronavírus.

“Por conta da pandemia, durante as fiscalizações dos estabelecimentos e eventos que ocorrem nas cidades, a Polícia Militar está sempre dando o suporte necessário”, contou.

Também devido ao novo coronavírus, várias medidas foram tomadas no batalhão, como a higienização das viaturas, a distribuição de álcool em gel e máscaras para os policias. Segundo informou a tenente-coronel Andréia Campos, no 28º BPM, 67 policiais foram infectados e afastados de suas funções até restabelecerem a saúde. Não há registro de óbitos de policiais do 28º batalhão por covid-19.

A Comandante Andréia Campos concluiu a entrevista afirmando que a população pode contar com a PM.

“Além de termos a preocupação com os índices de criminalidade, nos preocupamos também com a necessidade de passar segurança para população. Não medimos esforços para servir e proteger”, concluiu.