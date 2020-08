Sessão para decidir sobre mandato do vereador afastado Paulinho do Raio-X é adiada, em Volta Redonda

Volta Redonda - Na tarde desta quinta-feira, dia 20, a sessão da Câmara Municipal de Volta Redonda para votar a cassação ou não do mandato do vereador afastado Paulinho do Raio-X foi adiada.

O adiamento foi solicitado pelo presidente da Comissão Processante do caso, Sidney Dinho segundo ele, por conta da revogação da liminar que suspendia a sessão desta quinta-feira, poderia existir algum questionamento por parte da defesa do vereador afastado.

O Presidente da Câmara, Nilton Alves de Faria (Neném) achou prudente a solicitação e acatou o pedido e transferiu a sessão para sexta sexta-feira, dia 21, às 17 horas. Com isso, um comunicado oficial será feito para a defesa do Paulinho do Raio-X que agora poderá acompanhar a sessão, de acordo com decisão da justiça.